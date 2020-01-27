Севастопольские студенты попали в больницу из-за норовируса

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:30:47+03:00

Они поступили с симптомами пищевого отравления

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У восьмерых студентов СевГУ нашли норовирусную инфекцию, передает пресс-служба ВУЗа.

С 22 по 25 января в инфекционную больницу Севастополя поступили учащиеся с симптомами пищевого отравления.

Сейчас на лечении остаются пятеро. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. На домашнем лечении зафиксированы еще три случая. Их анализы показали норовирусную инфекцию.

Сотрудники университета совместно с департаментом здравоохранения Севастополя провели все необходимые профилактические мероприятия.

В скором времени дезинфекцию проведут в одном из общежитий.

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ИСТОЧНИК KP.RU