Севастопольские студенты попали в больницу из-за норовируса
У восьмерых студентов СевГУ нашли норовирусную инфекцию, передает пресс-служба ВУЗа.
С 22 по 25 января в инфекционную больницу Севастополя поступили учащиеся с симптомами пищевого отравления.
Сейчас на лечении остаются пятеро. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное. На домашнем лечении зафиксированы еще три случая. Их анализы показали норовирусную инфекцию.
Сотрудники университета совместно с департаментом здравоохранения Севастополя провели все необходимые профилактические мероприятия.
В скором времени дезинфекцию проведут в одном из общежитий.
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ИСТОЧНИК KP.RU