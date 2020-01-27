2020-01-27T15:58:05+03:00
Общество

В Госкомводхозе Крыма рассказали, на сколько хватит запасов воды

Водохранилища естественного тока заполнены на 37%
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба ГоскомводхозаФото: Пресс-служба Госкомводхоза
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Крымские водохранилища естественного стока заполнены на 37%, передает пресс-служба Госкомводхоза.

- Этих полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года, - рассказал глава комитета Игорь Вайль.

Всего на полуострове 14 водохранилищ естественного стока и восемь водохранилищ, которые наполняются из Северо-Крымского канала и подземных источников.

Их заполнение напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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