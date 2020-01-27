В Госкомводхозе Крыма рассказали, на сколько хватит запасов воды

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:58:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Крымские водохранилища естественного стока заполнены на 37%, передает пресс-служба Госкомводхоза.

- Этих полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года, - рассказал глава комитета Игорь Вайль.

Всего на полуострове 14 водохранилищ естественного стока и восемь водохранилищ, которые наполняются из Северо-Крымского канала и подземных источников.

Их заполнение напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU