В Госкомводхозе Крыма рассказали, на сколько хватит запасов воды
Водохранилища естественного тока заполнены на 37%
Фото: Пресс-служба Госкомводхоза
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Крымские водохранилища естественного стока заполнены на 37%, передает пресс-служба Госкомводхоза.
- Этих полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года, - рассказал глава комитета Игорь Вайль.
Всего на полуострове 14 водохранилищ естественного стока и восемь водохранилищ, которые наполняются из Северо-Крымского канала и подземных источников.
Их заполнение напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков.
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ИСТОЧНИК KP.RU