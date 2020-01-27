Депутата из Бахчисарая задержали за взятку в особо крупном размере

27 Янв. 2020 2020-01-27T16:34:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бахчисарае правоохранители задержали местного депутата и директора МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятия» Игоря Голикова.

Как сообщил КП-Крым источник в силовых структурах полуострова, чиновника арестовали в момент получения им взятки в особо крупном размере.

Теперь депутату грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 15 миллионов рублей. Это в том случае, если суд признает его виновным.

Отметим, что Игорь Голиков в 2016 году закончил Университет экономики и управления в Симферополе. В том же году он стал директором МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие».

Ранее сообщалось, что ялтинцу грозит штраф в 1,5 миллиона рублей за попытку подкупить судебного пристава.Таким образом он хотел снять запрет на сделки со своей недвижимостью, наложенный за долги в 4,7 миллиона рублей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU