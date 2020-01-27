2020-01-27T16:34:38+03:00
Происшествия

Депутата из Бахчисарая задержали за взятку в особо крупном размере

Подозреваемый по совместительству является директором местного МУПА
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Бахчисарае правоохранители задержали местного депутата и директора МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятия» Игоря Голикова.

Как сообщил КП-Крым источник в силовых структурах полуострова, чиновника арестовали в момент получения им взятки в особо крупном размере.

Теперь депутату грозит до 15 лет лишения свободы и штраф до 15 миллионов рублей. Это в том случае, если суд признает его виновным.

Отметим, что Игорь Голиков в 2016 году закончил Университет экономики и управления в Симферополе. В том же году он стал директором МУП «Бахчисарайское торгово-производственное предприятие».

Ранее сообщалось, что ялтинцу грозит штраф в 1,5 миллиона рублей за попытку подкупить судебного пристава.Таким образом он хотел снять запрет на сделки со своей недвижимостью, наложенный за долги в 4,7 миллиона рублей.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего директора парков Симферополя отправили в колонию на три года
К концу года в Симферополе достроят четыре детских сада
В Симферополе и Севастополе 28 января частично пропадет электричество
Все анонимно: Крымчан просят рассказать о качестве госуслуг
В Севастополе горел мужской монастырь
Депутата из Бахчисарая задержали за взятку в особо крупном размере
В Госкомводхозе Крыма рассказали, на сколько хватит запасов воды
В Крыму корову из ямы пришлось вытаскивать экскаватором
Севастопольские студенты попали в больницу из-за норовируса
В Крыму восстановят геодинамический полигон
Появилось видео с места гибели трех человек: ДТП случилось в Симферопольском районе
Устаревшая модель: В Севастополе на мусорке нашли гроб
Аксенов: Надо противостоять попыткам Запада обвинить СССР в развязывании Второй мировой войны
На новой набережной Салгира появятся лавочки и урны
Пол-Симферополя стоит в пробке из-за столба, который рухнул на дорогу
Солдаты ЧФ уничтожили «диверсантов» в рамках учений
В Крыму лобовое столкновение унесло жизни 3 человек
В Симферополе и Севастополе 27 января частично не будет электричества
В Феодосии застройщик не отдал квартиру собственнице
Погода в Крыму на 27 января: без осадков и тепло до +13
В Симферополе поймали трех молодых «охотников» за мобильными телефонами
За неделю в Крыму на пожарах погибло шесть человек