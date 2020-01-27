В Севастополе горел мужской монастырь

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:22:02+03:00

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В Севастополя загорелась одно из здания мужского монастыря Паисия Величковского.

- В 23 часа 5 минут стало известно, что в селе Морозовка горит одно из хозяйственных строений на территории мужского монастыря Паисия Величковского, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Возгорание тушили сразу из трех пожарных стволов. Окончательно справиться с огнем удалось спустя три часа – в 2. 45.

Севастопольским пожарным удалось быстро локализовать пожар, благодаря чему не пострадали соседние здания.

Никто из постояльцев мужского монастыря Паисия Величковского от огня не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU