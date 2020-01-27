2020-01-27T17:33:34+03:00
Общество

Все анонимно: Крымчан просят рассказать о качестве госуслуг

Минэкономразвития запустил опрос, чтобы помочь правительству республики принимать правильные решения
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба Минэкономразвития РКФото: Пресс-служба Минэкономразвития РК
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В Крыму запустили опрос о качестве госуслуг, написал на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

- Как и обещал, публикую ссылку на опрос: https://minek.rk.gov.ru/opros_uslugi. Надеемся, что данный инструмент станет хорошим подспорьем для решения многих проблемных вопросов, - написал Аксенов.

Каждый месяц министерство будет анализировать полученных анкет, чтобы в правительстве республики смогли выработать нужные управленческие решения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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