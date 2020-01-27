В Симферополе и Севастополе 28 января частично пропадет электричество

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:53:47+03:00

На Крымском полуострове приводят в порядок электролинии. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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28 января, во вторник, в отдельных районах Симферополя и Севастополя отключат электричество. Энергетики приводят в порядок оборудование, поэтому и на время прекратят подачу тока.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Новосергеевская, 34-70 (чет), 39-65 (нечет);

ул. Барышева, 70, 72;

ул. Вокзальная, 12-20 (чет), 11;

ул. Железнодорожная, 14, 24, 26;

с 9.00 до 16.00

Каменский массив: садовые товарищества – «Садко»; «Автотранспортник»; «Медик-1»; «Медик»; «Источник»; «Связист»; «Сигнал»; «Таврида»; «Фотон»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 10-00 до 16-0

ул. Колобова,20

с 09.00 до 17.00

ул. Степаняна,7,11;

ул. Адмирала Юмашева,12-14,18-20

ул. Киевская,6-14,21-25,31-35; ул. Адмирала Азарова,9-13,17-25; ул. Льва Толстого,24-28

с 8.00 до 17.00

ул. Ковпака 72-94 (чет.), 21-51 (нечет.);

ул. 5 декабря 36-42 (чет.), 31-35 (нечет.);

ул. Балтийская 6-А, 1-14;

ул. Ленинградская 32-58 (чет.), 49;

ул. Мелитопольская 2-22 (чет.), 1-31 (нечет.);

ул. Московская 1-19;

ул. Радищева 1-10, 12, 14;

ул. Светлая 1-8; ул. Орджоникидзе 1-20;

ул. Симферопольская 28, 48, 45;

ул. Авдеева 61, 63;

ул. Харьковская 26-44 (чет.), 43-59 (нечет.);

ул. Руднева 20

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ИСТОЧНИК KP.RU