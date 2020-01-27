К концу года в Симферополе достроят четыре детских сада

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:56:10+03:00

Все строительство ведется в рамках ФЦП

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В этом году в Симферополе достроят четыре детских сада, пишет администрация крымской столицы.

- В рамках ФЦП в столице Крыма ведется строительство четырех детских образовательных дошкольных учреждений, - рассказала замглавы администрации Татьяна Сухина.

Ранее КП-Крым писала, что на набережной Салгира в Симферополе поле капремонта установят 124 лавочки, а возле них урны.

Изначальный проект реконструкции вообще не предусматривал установку контейнеров для мусора.

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ИСТОЧНИК KP.RU