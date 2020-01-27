Бывшему директору парков Симферополя смягчили приговор

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:50:54+03:00

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Суд приговорил бывшего директора парков Симферополя Александра Шабанова к трем годам лишения свободы условно, пишет Крымское информационно агентство.

В июне 2018 года мужчину задержали и отправили под домашний арест. Его обвинили в причинении тяжких телесных повреждений одному из сотрудников парка имени Гагарина.

В марте прошлого года Железнодорожный районный суд приговорил Александра Шабанова к пяти годам заключения условно.

Этот приговор отменил Верховный Суд РК и дело снова отправили на новое рассмотрение.

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ИСТОЧНИК KP.RU