Бывшему директору парков Симферополя смягчили приговор
Суд приговорил бывшего директора парков Симферополя Александра Шабанова к трем годам лишения свободы условно, пишет Крымское информационно агентство.
В июне 2018 года мужчину задержали и отправили под домашний арест. Его обвинили в причинении тяжких телесных повреждений одному из сотрудников парка имени Гагарина.
В марте прошлого года Железнодорожный районный суд приговорил Александра Шабанова к пяти годам заключения условно.
Этот приговор отменил Верховный Суд РК и дело снова отправили на новое рассмотрение.
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ИСТОЧНИК KP.RU