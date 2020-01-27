В Крыму рассматривают возможность пластических операций по полису ОМС

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:07:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Министерстве здравоохранения РФ обсуждают возможность включения пластических операций в полис обязательного медицинского страхования. Окончательное решение будет принято на общегосударственном уровне.

Как сообщает «Крымская газета», ссылаясь на Сергея Безрукова, главного внештатного специалиста по пластической хирургии Министерства здравоохранения РК, одобрение новшества, в первую очередь, необходимо пациентам, у которые нет денег на платные медуслуги. И, во-вторых, людям, чей внешний вид пострадал от заболеваний, травм или в результате операций.

Идет речь и об исправлении в рамках ОМС врожденных дефектов, которые могут свести на нет пластические хирурги.

Медик подчеркнул, что в Крыму есть немало талантливых пластических хирургов, добрая молва о которых перешагнула границы полуострова.

- В Крым на операции едут пациенты и с материковой части России, с Украины, а также из европейских стран – Германии, Дании, Италии, Швеции, - отметил Сергей Безруков.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU