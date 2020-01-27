2020-01-27T19:07:34+03:00
Общество

В Крыму рассматривают возможность пластических операций по полису ОМС

Окончательное решение примут на федеральном уровне
Галина КОВАЛЕНКО
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В ряде случаев полис отменяет плату за медуслуги.В ряде случаев полис отменяет плату за медуслуги.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Министерстве здравоохранения РФ обсуждают возможность включения пластических операций в полис обязательного медицинского страхования. Окончательное решение будет принято на общегосударственном уровне.

Как сообщает «Крымская газета», ссылаясь на Сергея Безрукова, главного внештатного специалиста по пластической хирургии Министерства здравоохранения РК, одобрение новшества, в первую очередь, необходимо пациентам, у которые нет денег на платные медуслуги. И, во-вторых, людям, чей внешний вид пострадал от заболеваний, травм или в результате операций.

Идет речь и об исправлении в рамках ОМС врожденных дефектов, которые могут свести на нет пластические хирурги.

Медик подчеркнул, что в Крыму есть немало талантливых пластических хирургов, добрая молва о которых перешагнула границы полуострова.

- В Крым на операции едут пациенты и с материковой части России, с Украины, а также из европейских стран – Германии, Дании, Италии, Швеции, - отметил Сергей Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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