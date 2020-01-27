В Крыму завтра начнутся дожди

27 Янв. 2020 2020-01-27T19:55:37+03:00

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Завтра, 28 января, во вторник небо над Крымским полуостровом затянут темные тучи с дождем.

ForPost ссылаясь, на синоптиков Крымского гидрометцентра, сообщает, что дожди будут идти ближайшие четыре дня.

Самой дождливой станет среда, 29 января.

На Крымском полуострове будет плюсовая температура. Правда, в первой половине недели, столбик термометра сползет с 12 градусов тепла до +8 градусов. Это в дневное время, а вот ночью температура, может варьировать от незначительных заморозков до +5 °C.

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ИСТОЧНИК KP.RU