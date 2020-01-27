В Симферополе 15-летнего подростка подозревают в грабеже
В дежурную часть полиции Симферополе написал заявление 39-летний житель Симферополя, которого ограбили ночью на улице.
Мужчина пожаловался, что к нему применили физическую силу и вытащили из кармана брюк мобильный телефон и кошелек с 5000 рублями.
Общая сумма ущерба составила свыше 22 тысяч рублей.
- К совершению преступления причастен ранее судимый за имущественные преступления 15-летний симферополец, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Подозреваемого нашли и посадили в изолятор временного содержания
Против него завели уголовное дело за грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. По п.«г» ч.2 ст.161 УК Российской Федерации ему грозит до семи лет лишения свободы.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU