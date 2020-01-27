В Симферополе 15-летнего подростка подозревают в грабеже

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:44:35+03:00

У пострадавшего силой отобрали мобильный телефон и кошелек с деньгами. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Преступление произошло в ночное время

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В дежурную часть полиции Симферополе написал заявление 39-летний житель Симферополя, которого ограбили ночью на улице.

Мужчина пожаловался, что к нему применили физическую силу и вытащили из кармана брюк мобильный телефон и кошелек с 5000 рублями.

Общая сумма ущерба составила свыше 22 тысяч рублей.

- К совершению преступления причастен ранее судимый за имущественные преступления 15-летний симферополец, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Подозреваемого нашли и посадили в изолятор временного содержания

Против него завели уголовное дело за грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья. По п.«г» ч.2 ст.161 УК Российской Федерации ему грозит до семи лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU