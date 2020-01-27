В Симферополе стали известны самые популярные имена новорожденных

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:42:59+03:00

В Симферополе рождается много мальчишек и девчонок. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Выяснилось, и как младенцев называют реже всего

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В столице Республике Крым составили своеобразный рейтинг имена, которыми давали сыночкам и дочкам, родившимся в 2019 году.

- Самыми популярными именами, которыми называли детей, стали для мальчиков: Михаил, Александр, Максим, Иван, Кирилл, Дмитрий, Никита, Егор, - сообщили в пресс-службе администрации Симферополя. – Девочек: Мария, София, Анна, Анастасия, Полина, Милана, Дарья, Кристина, Виктория и Арина.

В разряд редких попали, такие мужские имена, как Клауд, Орхан, Маргар, Дакш, Сальман, Айказ, Мэдэлин, и женские - Данника, Кетеван, Данэлия, Джансу, Ляле, Лаурика, Рано.

Нужно отметить, что в минувшем году в столице региона на свет появилось шестьдесят двоен. Родилось и две тройни.

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ИСТОЧНИК KP.RU