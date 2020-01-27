В Ялте набережная «вырастит» до 39 километров
Власти города-курорта Ялты планируют в будущем построить набережную, в которую войдет и прибрежная зона знаменитой Никиты.
- Общая длина зоны отдыха составит 39 километров, - такая цифра была озвучена в городской администрации жемчужины Крыма.
Но это перспектива на будущее, которое и не такое уж и близкое. Сегодня же идет речь о предстоящем курортном сезоне 2020.
- 1 мая – это дедлайн, черта невозврата по подготовке к открытию курортного сезона, а до 1 июня нужно получить все разрешительные документы, в том числе по пляжам, - сообщили в пресс-службе администрации Ялты.
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ИСТОЧНИК KP.RU