В Ялте набережная «вырастит» до 39 километров

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:10:19+03:00

На ЮБК станет больше места для прогулок и отдыха. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Власти города-курорта Ялты планируют в будущем построить набережную, в которую войдет и прибрежная зона знаменитой Никиты.

- Общая длина зоны отдыха составит 39 километров, - такая цифра была озвучена в городской администрации жемчужины Крыма.

Но это перспектива на будущее, которое и не такое уж и близкое. Сегодня же идет речь о предстоящем курортном сезоне 2020.

- 1 мая – это дедлайн, черта невозврата по подготовке к открытию курортного сезона, а до 1 июня нужно получить все разрешительные документы, в том числе по пляжам, - сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

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ИСТОЧНИК KP.RU