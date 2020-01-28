Украинские полицейские нашли крымчан, которые «взяли в заложники» оператора французского телеканала

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:40:30+03:00

Их имена не назвали, но уголовные дела возбудили, правда заочно

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Украинские полицейские установили, кто похитил оператора французского телеканала Дэвида Жофрийо в Крыму в 2014 году.

Как сообщили в пресс-службе, так называемой, нацполиции в АР Крым и Севастополе, мужчину похитили во время съемок захвата одной из украинских частей на полуострове.

- Освободить Дэвида Жофрийо удалось благодаря влиянию международной ассоциации журналистов. Представители «Самообороны Крыма согласились освободить оператора в обмен на отснятый материал, - рассказал руководитель полиции Крыма Виталий Стрижак.

По его словам, всего похитителей было двое, но ни их имен, ни фамилий Стрижак не назвал.

На Украине против них заочно возбудили сразу три уголовных дела за препятствование работы журналистам, похищение человека и за создание незаконных вооруженных формирований.

Мужчинам грозит до 15 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU