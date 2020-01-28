2020-01-28T12:28:51+03:00
Общество

В Крыму предлагают ввести уголовную ответственность за самострои на побережье

На полуострове запрещена застройка в стометровой зоне от берега
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив «КП»Фото: Архив «КП»Фото: Олег УКЛАДОВ
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Крымские власти предлагают ввести уголовную ответственность за незаконное строительство на побережье полуострова.

Стоит отметить, что в Крыму запрещена застройка в стометровой зоне от берега.

- Мы разрабатываем предложения для внесения в федеральные органы власти об уголовной ответственности для владельцев и директоров компаний, которые без разрешительных документов ведут строительство, - отметил Сергей Аксенов.

По его словам, местные власти имеют все возможности, чтобы не допустить незаконной застройки побережья, но часто просто не контролируют процесс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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