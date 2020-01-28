Нет худа без добра: Водители устроили парковку возле перекрытого моста на улице Гагарина
Оставить там свой автомобиль можно абсолютно бесплатно
Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
В Симферополе недалеко от ж/д вокзала появилась новая парковка. Оставить свой автомобиль там можно абсолютно бесплатно.
Как передает корреспондент КП-Крым, парковка появилась рядом с мостом на улице Гагарина прямо за бетонными блоками, которые отгораживают место ремонта от проезжей части.
Ранее сообщалось, что капремонт моста закончат не раньше марта этого года.
Во время работ выяснилось, что несколько несущих балок находятся в аварийном состоянии и их необходимо заменить.
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU