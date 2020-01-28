2020-01-28T12:44:18+03:00
Общество

Нет худа без добра: Водители устроили парковку возле перекрытого моста на улице Гагарина

Оставить там свой автомобиль можно абсолютно бесплатно
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Симферополе недалеко от ж/д вокзала появилась новая парковка. Оставить свой автомобиль там можно абсолютно бесплатно.

Как передает корреспондент КП-Крым, парковка появилась рядом с мостом на улице Гагарина прямо за бетонными блоками, которые отгораживают место ремонта от проезжей части.

Ранее сообщалось, что капремонт моста закончат не раньше марта этого года.

Во время работ выяснилось, что несколько несущих балок находятся в аварийном состоянии и их необходимо заменить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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