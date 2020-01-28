Ж/д вокзал «Керчь-Южная» достроят к концу апреля

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:24:03+03:00

Изначально его должны были сдать в конце прошлого года

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Строительство ж/д вокзала на станции «Керчь-Южная» должны закончить до 23 апреля этого года. Об этом журналистам рассказал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

- Сейчас вносятся изменения в техническую документацию, которая находится в Главгосэкспертизе. Сразу после экспертизы документов стоит задача сдать объект к концу апреля, - рассказал Юрий Гоцанюк.

Стоит отметить, что закончить строительство ж/д станции должны были еще в конце прошлого года.

Во время работ обнаружили античную усадьбу Манитра. Из-за чего и понадобилось вносить изменения в техническую документацию и переносить сроки сдачи объекта.

СПРАВКА «КП»:

Манитра - поселение конца V - начала III века до нашей эры возле села Октябрьское Ленинского района. Ученые предполагают, что это была крупная загородная усадьба боспорского аристократа или представителя династии царей Боспора.

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ИСТОЧНИК KP.RU