Крымчанин прятал на чердаке своего дома плантацию конопли
В Джанкойском районе полицейские совместно с ФСБ нашли плантацию конопли.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в доме ранее судимого местного жителя нашли расфасованное наркотическое растение, а на чердаке семь веток конопли. Их общая масса составила 168 грамма.
Кроме того, на том же чердаке нашли оборудованную лабораторию, для выращивания запрещенного растения.
В цветочных горшках росли 77 кустов растений, которые мужчина регулярно поливал, удобрял и взрыхлял почву.
Против «фермера» возбудили уголовное дело за незаконное культивирование наркотических растений.
За это ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU