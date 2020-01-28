2020-01-28T14:37:07+03:00
Происшествия

Крымчанин прятал на чердаке своего дома плантацию конопли

В цветочных горшках росли 77 кустов запрещенного растения
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Джанкойском районе полицейские совместно с ФСБ нашли плантацию конопли.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, в доме ранее судимого местного жителя нашли расфасованное наркотическое растение, а на чердаке семь веток конопли. Их общая масса составила 168 грамма.

Кроме того, на том же чердаке нашли оборудованную лабораторию, для выращивания запрещенного растения.

В цветочных горшках росли 77 кустов растений, которые мужчина регулярно поливал, удобрял и взрыхлял почву.

Против «фермера» возбудили уголовное дело за незаконное культивирование наркотических растений.

За это ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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