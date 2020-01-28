В Симферополе девочка застряла в чугунной батарее

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:48:53+03:00

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В понедельник, 27 января, в службу спасения сообщили о том, что в одном из домов на улице Киевская в Симферополе нужна помощь ребенку.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму, 9-летняя девочка по неосторожности застряла лодыжкой между секциями в чугунной батарее.

Спасатели с помощью гидравлического инструмента аккуратно разогнули секции и освободили ногу ребенка. В медицинской помощи девочка не нуждалась.

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ИСТОЧНИК KP.RU