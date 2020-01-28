Возле здания управления ГИБДД поменяли схему движения

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:47:49+03:00

Если вы неправильно припаркуете свою машину возле строения, то ее увезут на штрафстоянку

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На прилегающей территории к зданию управления ГИБДД по Крыму в Симферополе изменили схему движения.

- С 9 января изменена схема организации дорожного движения на прилегающей территории к зданию управления ГИБДД на улице Киевской, 158 в Симферополе, - передает пресс-служба ГИБДД.

С 1 февраля, если вы нарушите правила остановки и стоянки на этом участке, то ваш автомобиль увезут на штрафстоянку.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по РК

ИСТОЧНИК KP.RU