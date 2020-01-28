В Севастополе мошенница продала жилье в доме под снос за 2,7 миллиона рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:40:46+03:00

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В Севастополе вступил в силу приговор за мошенничество с недвижимостью. Обвиняемую суд лишил свободы на 4 года условно с испытательным сроком на три года.

Само же преступление произошло больше трех лет тому назад.

В пресс-службе Ленинского районного суда города Севастополя сообщили, что мошенница летом 2016 года продала квадратные метры в доме на улице Университетская, 20/9.

Женщина прекрасно знала, что на строительство у товарищества «Добрые соседи» нет нужных документов, и правительство Севастополя уже подало в суд иск о сносе самовольной постройки. Но она все же сумела продать за 2,7 миллиона рублей две комнаты в этом доме. Покупательница поверила ее обещаниям, что после ввода дома в эксплуатацию сможет оформить на себя право собственности.

Потерпевшая отдала мошеннице деньги, но жилье так и не получила. Мошенница же оказалась на скамье подсудимых.

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ИСТОЧНИК KP.RU