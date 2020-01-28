Пенсионер из Керчи сбил на пешеходном переходе женщину с трехлетним ребенком
В понедельник, 27 января в Керчи в ДТП пострадали женщина и ее ребенок, передает пресс-служба МВД по Крыму.
Авария случилась рано утром на улице Горького, 69-летний мужчина на легковом автомобиле поворачивал на перекрестке и сбил 42-летнюю маму с 3-летним сыном.
Они переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Пешеходов госпитализировали. У женщины и ее ребенка диагностировали ушибы мягких тканей лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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ИСТОЧНИК KP.RU