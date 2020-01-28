Пенсионер из Керчи сбил на пешеходном переходе женщину с трехлетним ребенком

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:36:32+03:00

У них диагностировали несколько ушибов, сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 27 января в Керчи в ДТП пострадали женщина и ее ребенок, передает пресс-служба МВД по Крыму.

Авария случилась рано утром на улице Горького, 69-летний мужчина на легковом автомобиле поворачивал на перекрестке и сбил 42-летнюю маму с 3-летним сыном.

Они переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Пешеходов госпитализировали. У женщины и ее ребенка диагностировали ушибы мягких тканей лица, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU