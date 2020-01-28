Новым куратором Крыма стал бывший заместитель Собянина
Новым куратором Крыма назначен заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
- Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе и мы договорились, что куратором Республики Крым будет Марат Хуснуллин, - заявил глава РК Сергей Аксенов.
По его словам, все ранее запланированные программы и договоренности, касающиеся республики, будут выполнены в полном объеме, передает Крымское информационное агентство.
СПРАВКА «КП»:
Марат Хуснуллин с декабря 2010 года был заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Неделю назад его назначили на должность заместителя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Ему 53 года, разведен, отец троих детей (сын и две дочери). Хуснуллин родом из Казани. По образованию «экономист», является кандидатом экономических наук. Окончил Казанский финансово-экономический институт, а в 2000 году прошел переподготовку в Открытом университете Великобритании по специальности «профессиональный менеджмент».
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ИСТОЧНИК KP.RU