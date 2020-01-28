Рецидивист из Краснодара напал на офис микрокредитной организации в Феодосии

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:01:38+03:00

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы

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В Феодосии полицейские задержали мужчину, который напал на офис микрокредитной организации.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, преступник, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Одна из сотрудниц отдала ему конверт, в котором было три тысячи рублей.

Преступника задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Краснодар, которого объявили в федеральный розыск за угон автомобиля.

У него изъяли нож, а вот деньги мужчина успел потратить.

Против него возбудили уголовное дело за разбой с применением оружия. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU