Рецидивист из Краснодара напал на офис микрокредитной организации в Феодосии
В Феодосии полицейские задержали мужчину, который напал на офис микрокредитной организации.
Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, преступник, угрожая ножом, потребовал отдать ему деньги. Одна из сотрудниц отдала ему конверт, в котором было три тысячи рублей.
Преступника задержали по горячим следам. Им оказался 32-летний ранее судимый житель Краснодар, которого объявили в федеральный розыск за угон автомобиля.
У него изъяли нож, а вот деньги мужчина успел потратить.
Против него возбудили уголовное дело за разбой с применением оружия. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU