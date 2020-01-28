В Симферополе и Севастополе 29 января частично пропадет электричество

28 Янв. 2020 2020-01-28T18:47:32+03:00

Света не будет несколько часов Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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29 января, в среду, в Симферополе и Севастополе на время исчезнет электричество.

Ограничение электроснабжения произойдет из-за ремонта трансформаторов и другого оборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Автомобильная 48-64 (чет), 49-57 (нечет)

ул. Вокзальная 12-20 (чет), 11 (нечет)

ул. Железнодорожная 14-26 (чет),

ул. Кечкеметская 95,119-127 (нечет)

ул. Коммунаров 1-30 (чет), 1-43 (нечет)

ул. Крымская, 4а.

ул. Пр. Победы 194-196 (чет),

ул. Сельвинского 81-83 (нечет)

Каменский массив: садовые товарищества «Таврида», «Фотон»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Вакуленчука 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 57/11;

ул. Стрелецкая 4, 22;

пр. Стрелецкий 8, 9, 11;

ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»).

пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»)

с 9.00 до 17.00

ул. Адмирала Юмашева,6-8

ул. Степаняна,1-5;

проспект Октябрьской Революции,91-93;

с 9.00 до 15.00

ул. Павла Корчагина,40

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU