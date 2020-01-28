В Симферополе и Севастополе 29 января частично пропадет электричество
29 января, в среду, в Симферополе и Севастополе на время исчезнет электричество.
Ограничение электроснабжения произойдет из-за ремонта трансформаторов и другого оборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Автомобильная 48-64 (чет), 49-57 (нечет)
ул. Вокзальная 12-20 (чет), 11 (нечет)
ул. Железнодорожная 14-26 (чет),
ул. Кечкеметская 95,119-127 (нечет)
ул. Коммунаров 1-30 (чет), 1-43 (нечет)
ул. Крымская, 4а.
ул. Пр. Победы 194-196 (чет),
ул. Сельвинского 81-83 (нечет)
Каменский массив: садовые товарищества «Таврида», «Фотон»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Вакуленчука 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 53/11, 53/12, 57/11;
ул. Стрелецкая 4, 22;
пр. Стрелецкий 8, 9, 11;
ул. Севастопольская зона ЮБК (ОК «ДСТ «Сириус»).
пос. Ласпи (ОК ДСК «Горный»)
с 9.00 до 17.00
ул. Адмирала Юмашева,6-8
ул. Степаняна,1-5;
проспект Октябрьской Революции,91-93;
с 9.00 до 15.00
ул. Павла Корчагина,40
Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU