2020-01-29T07:42:55+03:00
Общество

Погода в Крыму на 29 января: Тепло и местами дожди

Воздух прогреется до +12
Артем АРТЕМОВ
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Могабинское водохранилищеМогабинское водохранилищеФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В среду, 29 января, на полуостров снова вернулось тепло. Синоптики не ожидают опасных метеорологических явлений, передает крымский гидрометцентр.

В Симферополе облачно. Временами дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6; днем +9…+11.

На Южном береге Крыма облачно. Дождь, днем временами сильный. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7; днем +10…+12.

В Севастополе также облачно. Ночью и днем дождь. Ветер юго-западный 12-17 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8, днем +8…+10.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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