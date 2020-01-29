В Крыму нашли труп покусанного сородичами дельфина

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:13:25+03:00

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Морская волна выбросила дельфина на берег возле Судака. На место выехали сотрудники центра «Безмятежное Море».

- Через 20 минут мы уже были на месте. Годовалая самка морской свиньи (азовки, - Ред.) была мертва, - сообщили зоозащитники.

Осмотрев животное эксперты сделали несколько выводов. Во-первых, дельфин был очень сильно истощен. Во-вторых, на теле обнаружили следы от покусов другими дельфинами. По мнению исследователей, бедолагу могли покусать афалины или, что маловероятно, белобочки.

- Подвергнуться атакам она могла как будучи живой, так и уже погибшей, - отмечают зоозащитники.

На практике уже есть примеры выбросов и гибели морских свиней, которых покалечили афалины. Крымские исследователи намерены выяснить причины гибели азовки и чьи зубы оставили следы на ее теле.

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ИСТОЧНИК KP.RU