У жителя Севастополя украли коллекционное собрание Шекспира
В канун нового года, 51-летний житель Севастополя познакомился с мужчиной по имени Керим и предложил ему провести праздники в своем доме. Незнакомец пробыл у севастопольца три недели, а потом бесследно исчез.
Как удалось выяснить КП-Крым, с собой Керим прихватил имущество хозяина дома: пять томов сборников произведений Уильяма Шекспира, дореволюционное издание журнала Академия наук «О землях Крыма и Кавказа», планшет и даже джинсовую рубашку.
Сегодня полиция устанавливает сумму ущерба и ищет таинственного незнакомца с необычным именем. Интересно, что свою фамилию Керим пострадавшему так и не назвал.
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ИСТОЧНИК KP.RU