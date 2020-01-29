У жителя Севастополя украли коллекционное собрание Шекспира

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:37:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В канун нового года, 51-летний житель Севастополя познакомился с мужчиной по имени Керим и предложил ему провести праздники в своем доме. Незнакомец пробыл у севастопольца три недели, а потом бесследно исчез.

Как удалось выяснить КП-Крым, с собой Керим прихватил имущество хозяина дома: пять томов сборников произведений Уильяма Шекспира, дореволюционное издание журнала Академия наук «О землях Крыма и Кавказа», планшет и даже джинсовую рубашку.

Сегодня полиция устанавливает сумму ущерба и ищет таинственного незнакомца с необычным именем. Интересно, что свою фамилию Керим пострадавшему так и не назвал.

Стали свидетелем происшествия? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU