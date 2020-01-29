2020-01-29T14:09:27+03:00
Общество

Администрацию Евпатории через суд понуждают беречь культурное наследие

На муниципальном уровне нет регуляторного акта по охране памятников
Анна КИРИЕНКО
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Фото разрушенного в Евпатории памятника облетело все архитектурные ресурсы - это была последняя копия Дворца Советов. Фото: Алексей Павлишак / FacebookФото разрушенного в Евпатории памятника облетело все архитектурные ресурсы - это была последняя копия Дворца Советов. Фото: Алексей Павлишак / Facebook
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Администрацию Евпатории в судебном порядке понуждают принять меры по охране, использованию и популяризации объектов культурного наследия. Как оказалось, на муниципальном уровне до сих пор не урегулирована ответственность за состояние памятников и местных достопримечательностей.

- С целью устранения выявленных нарушений прокурором города внесено представление, - сообщили в прокуратуре Евпатории. - Однако мер по исполнению его требований администрацией города не принято.

Следующим шагом стало исковое требование о возложении обязанности на орган местного самоуправления принять регуляторный акт по сохранению и использованию местных памятников истории и культуры. Суд поддержал требования прокурора, и исполнение решения находится на контроле надзорного органа.

Напомним, в начале года в Евпатории неизвестные уничтожили уникальный парковый монумент в форме Дворца Советов в парке имени Франко. Все, что осталось от последней копии неосуществленного проекта советской эпохи — это груда камней, которая вызвала волну возмущения на архитектурных ресурсах. Евпаторийский парк им. Франко в целом был воплощением курортного городского парка середины прошлого века, местной достопримечательностью и туристическим магнитом.

Однако в горадминистрации Евпатории сослались на экспертное заключение о неудовлетворительном состоянии строений и сооружений парка, в связи с чем они подлежат сносу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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