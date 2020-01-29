Эксперт не исключил введения режима ЧС из-за нехватки воды в Крыму
На Крымском полуострове с августа по сегодняшний день выпала лишь половина осадков от средней нормы. В итоге, водохранилища региона наполнены лишь на 37%.
- Поэтому нельзя полностью исключать введение режима ЧС из-за нехватки воды, - сообщил КП-Крым Владимир Рябов, доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ. - Сложилась серьезная ситуация, которая возможно требует принятия срочных мер по более рациональному использованию имеющихся водных ресурсов.
Ученый считает, что восполнение нехватки осадков маловероятно.
- При среднемесячной норме 50 миллиметров, дефицит составляет - 250,- отмечает Рябов.
Но даже если природа вдруг расщедрится, то мощные ливни могут обернуться для Крыма подтоплениями, смывом и эрозией почвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU