2020-01-29T18:22:37+03:00
Общество

Эксперт не исключил введения режима ЧС из-за нехватки воды в Крыму

На полуострове водохранилища наполнены на треть
Галина КОВАЛЕНКО
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У Симферопольского водохранилища очень низкая наполняемость.У Симферопольского водохранилища очень низкая наполняемость.Фото: Надежда ДАЦЮК
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На Крымском полуострове с августа по сегодняшний день выпала лишь половина осадков от средней нормы. В итоге, водохранилища региона наполнены лишь на 37%.

- Поэтому нельзя полностью исключать введение режима ЧС из-за нехватки воды, - сообщил КП-Крым Владимир Рябов, доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ. - Сложилась серьезная ситуация, которая возможно требует принятия срочных мер по более рациональному использованию имеющихся водных ресурсов.

Ученый считает, что восполнение нехватки осадков маловероятно.

- При среднемесячной норме 50 миллиметров, дефицит составляет - 250,- отмечает Рябов.

Но даже если природа вдруг расщедрится, то мощные ливни могут обернуться для Крыма подтоплениями, смывом и эрозией почвы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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