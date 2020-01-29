Надоело ждать курьера: Севастополец ночью вломился в пиццерию

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:02:25+03:00

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Поздно ночью мужчина камнем разбил витрину пиццерии на проспекте Генерала Острякова в Севастополе, пишет ForPost.

Он вскрыл входную дверь и даже успел вскрыть дверь в подсобке, но в заведении сработала сигнализация. Это спугнуло вора, и он сбежал с места преступления.

Через пару минут мужчину на автобусной остановке задержали сотрудники Росгвардии. Заметив служебный автомобиль, он попытался скрыться, но у него ничего не получилось.

Неизвестно, что двигало вором - жажда наживы или голод. Но в полиции установили, что 34-летний житель Крыма нигде не работал и уже был судим за грабеж.

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ИСТОЧНИК KP.RU