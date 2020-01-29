Дорогу Орловка-Бахчисарай перекроют на полтора месяца
С 30 января по 15 марта перекроют участок дороги Орловка-Бахчисарай из-за строительно-монтажных работ на трассе «Таврида», сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.
На этом участке установят дорожные знаки и другие средства организации движения.
Водителей просят выбирать альтернативные пути по автодорогам Береговое - Бахчисарай, Симферополь - Бахчисарай - Севастополь и Долинное - Симферополь - Севастополь, - добавили в Службе автодорог.
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ИСТОЧНИК KP.RU