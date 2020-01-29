Дорогу Орловка-Бахчисарай перекроют на полтора месяца

29 Янв. 2020 2020-01-29T18:46:58+03:00

С 30 января по 15 марта там будут проводить строительно-монтажные работы

Изменить размер текста: A A

С 30 января по 15 марта перекроют участок дороги Орловка-Бахчисарай из-за строительно-монтажных работ на трассе «Таврида», сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

На этом участке установят дорожные знаки и другие средства организации движения.

Водителей просят выбирать альтернативные пути по автодорогам Береговое - Бахчисарай, Симферополь - Бахчисарай - Севастополь и Долинное - Симферополь - Севастополь, - добавили в Службе автодорог.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU