Два крымчанина пошли грабить прохожих с игрушечным пистолетом
Два жителя Керчи подошли на улице к мужчине и, угрожая игрушечным пистолетом, отобрали у него мобильный телефон и барсетку, пишет Крымское информационное агентство.
Через некоторое время потерпевший начал получать электронные письма, что кто-то пытается войти в его онлайн-кошелек.
Мужчина сразу обратился к полицейским, которые вычислили грабителей и задержали их. Барсетку они выбросили, а вот телефон сдали в ломбард, где его купила девушка.
Полицейские изъяли гаджет и вернули владельцу, а против грабителей возбудили уголовное дело за разбой.
За это им грозит до десяти лет лишения свободы с крупным штрафом.
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ИСТОЧНИК KP.RU