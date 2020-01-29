В Ялте хотят снести пансионат за счет жителей многоэтажки

29 Янв. 2020 2020-01-29T19:33:53+03:00

Власти города настаивают на том, что документы на строительство выдали незаконно

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Власти Ялты хотят снести апартаменты в поселке Парковое за счет собственников.

В декабре прошлого года администрация города подала в городской суд иск об освобождении земельного участка возле моря. От собственников требуют снести здание по адресу Парковое шоссе, 21.

Сейчас здесь находится 15-этажный пансионат «Парковое» с несколькими постройками. Его построили на базе бывшего советского санатория «Криворожсталь», пишет ForPost.

Власти Ялты указывают, что документы на постройку здания выдали незаконно. Поэтому пансионат надо снести и сделать это должны те, кто купил апартаменты.

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ИСТОЧНИК KP.RU