В Ялте хотят снести пансионат за счет жителей многоэтажки
Власти Ялты хотят снести апартаменты в поселке Парковое за счет собственников.
В декабре прошлого года администрация города подала в городской суд иск об освобождении земельного участка возле моря. От собственников требуют снести здание по адресу Парковое шоссе, 21.
Сейчас здесь находится 15-этажный пансионат «Парковое» с несколькими постройками. Его построили на базе бывшего советского санатория «Криворожсталь», пишет ForPost.
Власти Ялты указывают, что документы на постройку здания выдали незаконно. Поэтому пансионат надо снести и сделать это должны те, кто купил апартаменты.
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ИСТОЧНИК KP.RU