2020-01-29T19:33:53+03:00
Общество

В Ялте хотят снести пансионат за счет жителей многоэтажки

Власти города настаивают на том, что документы на строительство выдали незаконно
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Фото: ForPostФото: ForPost
Изменить размер текста:

Власти Ялты хотят снести апартаменты в поселке Парковое за счет собственников.

В декабре прошлого года администрация города подала в городской суд иск об освобождении земельного участка возле моря. От собственников требуют снести здание по адресу Парковое шоссе, 21.

Сейчас здесь находится 15-этажный пансионат «Парковое» с несколькими постройками. Его построили на базе бывшего советского санатория «Криворожсталь», пишет ForPost.

Власти Ялты указывают, что документы на постройку здания выдали незаконно. Поэтому пансионат надо снести и сделать это должны те, кто купил апартаменты.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ялте хотят снести пансионат за счет жителей многоэтажки
Два крымчанина пошли грабить прохожих с игрушечным пистолетом
Дорогу Орловка-Бахчисарай перекроют на полтора месяца
В Симферополе и Севастополе 30 января частично пропадет электричество
Эксперт не исключил введения режима ЧС из-за нехватки воды в Крыму
Надоело ждать курьера: Севастополец ночью вломился в пиццерию
Симферополю надо 100 новых автобусов, чтобы вытеснить частных перевозчиков
Ливни и шквальный ветер: В Крыму объявили штормовое предупреждение
Пьяный крымчанин предложил инспектору 50 тысяч, чтобы тот забыл о нем
В Севастополе полиция случайно поймала парня с шестью гранатами
Особые кабинеты для пожилых людей появились в поликлиниках Крыма
Администрацию Евпатории через суд понуждают беречь культурное наследие
Под Симферополем начали строить участок «Тавриды» возле села Мазанка
ГИБДД проверит, как крымчане перевозят своих детей
Половина жителей Белогорского района дважды оставалась без света
Пенсионера снова задержали за раскопки на расстрельном рве под Симферополем
У жителя Севастополя украли коллекционное собрание Шекспира
В Крыму нашли труп покусанного сородичами дельфина
Украинец пытался провезти в Крым санкционные продукты
Погода в Крыму на 29 января: Тепло и местами дожди
В Севастополе рабочие обнаружили остатки старинного здания и рельсы
Аксенов встретился с Зубковым: Единая позиция по уникальному парку львов «Тайган» выработана
В Симферополе и Севастополе 29 января частично пропадет электричество
В центре Ялты закроют на ремонт подземный переход
Кот Мостик ищет хозяев для 57 собак с острова Тузла
Рецидивист из Краснодара напал на офис микрокредитной организации в Феодосии
Новым куратором Крыма стал бывший заместитель Собянина