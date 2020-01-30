2020-01-30T12:00:28+03:00
Происшествия

Школьница из Севастополя навредила себе, чтобы заставить мать купить новый телефон

Девушка находилась под присмотром врачей из-за алкоголизма
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Архив «КП»Фото: Архив «КП»Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Севастополе 16-летней девушке врачи психоневрологического диспансера прописали нейролептик и гормон сна - Мелатонин. И все из-за алкоголизма, которым крымчанка начала страдать в столь юном возрасте.

Как удалось выяснить КП-Крым, после новогодних праздников девушка сильно захотела новый мобильный телефон. Желание было столь велико, что она решила поставить на кон свое здоровье.

Шантажируя свою 33-летнюю мать, девочка навредила себе, да так, что ее срочно пришлось везти в больницу и промывать желудок. Сегодня жизни и здоровью школьницы ничего не угрожает.

Примечательно, что с детским алкоголизмом и шантажом из-за любви к новомодным гаджетам столкнулась абсолютно благополучная мать: на учете в органах МВД женщина не состояла, а соседи отзываются о ней исключительно положительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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