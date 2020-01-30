Остались только ноги: В Керчи бродячие животные обглодали труп мужчины

30 Янв. 2020 2020-01-30T15:28:03+03:00

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По керченской улице Киммерийское шоссе поздней ночью 29 января прогуливался местный житель. За бетонной стеной около проезжей части 51-летний мужчина увидел труп человека, который лежал между двумя столбами линий электропередач. Как удалось выяснить КП-Крым, тело пролежало там около двух месяцев.

Предположительно, случайный прохожий нашел труп мужчины, которому было около 45 лет. За все те месяцы, что тело пролежало под открытым небом, от верхней части туловища остался только позвоночник.

Бродячие животные полностью обгрызли мертвеца и оторвали у него несколько ребер. Однако голову звери не тронули. Сохранились также ноги и кальсоны на них.

Сегодня полиция проводит необходимые экспертизы и устанавливает причины смерти.

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ИСТОЧНИК KP.RU