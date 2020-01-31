Глава керченского горсовета уволилась после скандала с шубами, но потом передумала

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:41:56+03:00

Шквал критики обрушился на сотрудников горсовета из-за их внешнего вида [фото]

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Глава горсовета Керчи Мая Хужина и ее коллеги, после скандала с блокадниками, уходят в отставку. В горсовете города КП-Крым подтвердили, что чиновницы написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Позже в комментарии ТАСС Мая Хужина заявила, что хочет отозвать свое заявление об отставке.

- Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость, - сказала председатель горсовета.

Напомним, что Хужина, ее заместитель Лариса Щербула, а также начальник отдела организационного обеспечения горсовета Керчи Диана Ушакова поздравили жителей Керчи, которые пережили блокаду Ленинграда, в рамках всероссийской акции. Ветеранам подарили памятные медали, цветы и пироги ручной работы.

В социальных сетях Хужина отчиталась о проделанной работе. Однако пользователи заметили, что чиновницы, поздравляя ветеранов, были одеты в дорогие шубы, хотя блокадникам вручали весьма скромные подарки.

Сами сотрудники горсовета объяснили свой внешний тем, что не успели снять верхнюю одежду, поскольку торопились поздравить остальных ветеранов города.

Фото из социальных сетей

Фото из социальных сетей

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ИСТОЧНИК KP.RU