В Крыму собрали первый урожай помидоров
В новом тепличном комбинате в Белогорске собрали первый урожай томатов в этом году, передает пресс-служба минсельхоза Крыма.
Всего удалось получить 22 тонны помидоров, которые выращены в экологически чистых условиях и имеют отличные вкусовые качества.
Общая площадь тепличного комбината 17 гектаров, в него инвестировали более 2 миллиардов рублей.
Всего в этом году на полуострове планируют вырастить в защищенном грунте около 6,5 миллионов тонн овощей.
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ИСТОЧНИК KP.RU