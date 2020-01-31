2020-01-31T10:58:32+03:00
Общество

В Крыму собрали первый урожай помидоров

Удалось получить 22 тонны томатов отличного качества
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Пресс-служба минсельхоза КрымаФото: Пресс-служба минсельхоза Крыма
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В новом тепличном комбинате в Белогорске собрали первый урожай томатов в этом году, передает пресс-служба минсельхоза Крыма.

Всего удалось получить 22 тонны помидоров, которые выращены в экологически чистых условиях и имеют отличные вкусовые качества.

Общая площадь тепличного комбината 17 гектаров, в него инвестировали более 2 миллиардов рублей.

Всего в этом году на полуострове планируют вырастить в защищенном грунте около 6,5 миллионов тонн овощей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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