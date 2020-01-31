Севастопольский конный клуб лишился трех пони на миллион рублей

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:39:08+03:00

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Пару недель назад севастопольским полицейским позвонила женщина и рассказала, что у нее украли Бирму, Золушку и Бэмби. Сотрудники МВД не сразу поняли, в чем дело, но пострадавшая уточнила, что это клички принадлежащих ей пони.

Как удалось выяснить КП-Крым, лошадей похитили прямо из конного клуба, где хозяева не появлялись уже неделю.

Владельцы не озаботились ни установкой сигнализации, ни наймом охранников в клуб. Так что конокрадам ничего не помешало совершить преступление.

Сегодня похитителей пони ищет полиция Севастополя. Сумма ущерба составляет 1,1 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU