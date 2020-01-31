2020-01-31T16:55:38+03:00
Общество

Пациентов психиатрической больницы будут приглашать в эфир крымского интернет-радио

Проект позволит людям с душевными расстройствами социализироваться
Артем АРТЕМОВ
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Фото: Крымская газетаФото: Крымская газета
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Крымские студенты готовят интересный проект, главными героями которого станут пациенты психиатрической больницы №5 в Строгановке Симферопольского района.

- С прошлого года совместно с крымскими студентами-журналистами мы работаем над проектом «Лифт» для интернет-радио. Будем записывать с пациентами интервью, чтобы все узнали о чувствах людей с расстройствами психики, - рассказал Крымской газете главврач больницы Александр Солдатенко.

По его словам, это необходимо для самих пациентов, чтобы они ощущали свою востребованность для социальной адаптации.

Кроме того, подопечные психиатрической больницы несколько лет участвуют в Международном фестивале творчества людей с особенностями психического развития «Нить Ариадны», который проходит в Москве, и занимают там призовые места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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