2020-01-31T18:34:36+03:00
Происшествия

«Как можно сбить детей и уехать»: В Севастополе ищут виновницу ДТП со школьниками

Инцидент произошел по дороге к гимназии №1
Галина КОВАЛЕНКО
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Школьников сбили на перекрестке. Фото: личный архивШкольников сбили на перекрестке. Фото: личный архив
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Жители Севастополя решили самостоятельно разыскать женщину, которая сбила их детей на дороге.

- Сегодня, 31 января, по дороге в гимназию №1 мои сыновья 8 и 14 лет переходили перекресток улицы Суворова и спуска Шестакова, - рассказала КП-Крым Елена, жительница Севастополя. - Они уже подошли к обочине, когда на них налетела машина. За рулем была женщина, а на заднем сиденье ребенок лет 10. Старшего сына отбросило в сторону, а младший оказался на капоте. Женщина притормозила, вышла из машины, извинилась перед детьми, а потом села за руль и уехала. Не оставила своего телефона, не сообщила о ЧП в полицию! Как так можно, сбить детей и уехать?!

Елена так же отметила, что на единственной дороге к гимназии №1, где случилось ДТП, нет ни «лежачих полицейских», ни пешеходных «зебр».

Родители о происшествии узнали только после уроков. Мальчишки не стали беспокоить их, но как оказалось, поводы для волнения есть.

- Старший не пострадал, если не считать испуга и грязной одежды, а вот у младшего огромная гематома на ноге, врачи еще диагностировали закрытую черепно-мозговая травму головы, - и жительница Севастополя отметила, - мы уже выяснили, что это была бирюзовая Хонда.

Родные сбитых детей просят свидетелей происшествия позвонить по телефону: +7 (978) 785 05 00

ИСТОЧНИК KP.RU

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