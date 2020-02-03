Жительница Севастополя отсудила свыше 612 тысяч рублей за незаконное увольнение
Жительница Нахимовского района Севастополя сумела через суд добиться, чтобы приказ о ее увольнении признали незаконным. Вдобавок ее восстановили на работе, выплатили деньги за время вынужденного прогула и возместили моральный ущерб.
- Руководством отделения по городу Севастополю Южного главного управления ЦБ Российской Федерации нарушена процедура увольнения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.
Прокурор заступился за женщину и дал заключение о необходимости восстановления местной жительницы на работе.
Вначале суд встал на сторону работодателя, но прокурор Нахимовского района подал апелляцию. В итоге суд апелляционной инстанции исковые требования удовлетворил и взыскал с работодателя более 612 тысяч рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.
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ИСТОЧНИК KP.RU