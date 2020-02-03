2020-02-03T09:08:17+03:00
Общество

Жительница Севастополя отсудила свыше 612 тысяч рублей за незаконное увольнение

Женщина вернулась на работу в отделение Центробанка
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе прокуратура восстановила справедливость.В Севастополе прокуратура восстановила справедливость.
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Жительница Нахимовского района Севастополя сумела через суд добиться, чтобы приказ о ее увольнении признали незаконным. Вдобавок ее восстановили на работе, выплатили деньги за время вынужденного прогула и возместили моральный ущерб.

- Руководством отделения по городу Севастополю Южного главного управления ЦБ Российской Федерации нарушена процедура увольнения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Севастополя.

Прокурор заступился за женщину и дал заключение о необходимости восстановления местной жительницы на работе.

Вначале суд встал на сторону работодателя, но прокурор Нахимовского района подал апелляцию. В итоге суд апелляционной инстанции исковые требования удовлетворил и взыскал с работодателя более 612 тысяч рублей среднего заработка за время вынужденного прогула и 5 тысяч рублей компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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