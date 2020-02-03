Под Симферополем пенсионер сбил инспектора ГИБДД
На трассе «Таврида» между поселком Зуя и селом Донском водитель «Нивы» сбил сотрудника ГИБДД.
Инспектор вышел на трассу перед автобусом, который стоял на обочине. Там его и настигла машина, ехавшая по своей полосе, пишет Крымское информационное агентство.
Сотрудник ГИБДД отлетел в капот автобуса, медики диагностировали у него закрытый двойной перелом голени и легкую черепно-мозговую травму.
Полицейские выяснили, что за рулем «Нивы» был пенсионер из Симферопольского района.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой и решится судьба мужчины, который сбил инспектора ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU