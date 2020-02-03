Симферопольцев оставили без «Сюрприза»: В Детском парке закрыли часть аттракционов
До оформления всех документов на эксплуатацию
Фото: Архив «КП»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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С 29 января в Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Детский парк» Симферополя приостановили работу пять аттракционов, передает пресс-служба администрации крымской столицы.
Сейчас в парке проходит процедуру оформления документов на эксплуатацию аттракционов.
Для посетителей закрыли следующие аттракционы: «Сюрприз», «Веселые горки», «Колесо обозрения», «Детская железная дорога» и «Цепочная карусель».
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ИСТОЧНИК KP.RU