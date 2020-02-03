Частный детектив нашел в Ялте труп мужчины в окружении странных записок и пистолетов

3 Февр. 2020 2020-02-03T14:54:26+03:00

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Частный детектив получил заказ на поиски 60-летнего жителя Санкт-Петербурга. Расследуя исчезновение мужчины, поиски привели сыщика в Крым. Спустя несколько дней пропавший петербуржец был найден в Ялте. Мертвым.

Как удалось выяснить КП-Крым, частный детектив нашел труп в квартире по улице Парковый проезд в Ялте. Тело изрядно подгнило, было не ясно, сколько оно пролежало в квартире. А вот вокруг мужчины были найдены пистолет с пустым магазином и револьвер «Наган».

Частный детектив вызвал полицейских, которые нашли в черепе мужчины два сквозных отверстия, а на стене следы от пули, которая лежала на полу.

Кроме того, около трупа обнаружили две записки со странным текстом: «Ира прости, так будет лучше», «Вера прости, так будет лучше».

После детально обыска из квартиры было изъято пять пистолетов. Два из них были переделаны из травматических в боевые.

Теперь в случившемся будут разбираться правоохранительные органы.

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ИСТОЧНИК KP.RU