Аксенов готов поручиться в суде за арестованного владельца парка львов

3 Февр. 2020 2020-02-03T21:13:04+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал арест владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова и сообщил, что готов выступить в суде поручителем.

- Обсуждать решение суда и вмешиваться в его деятельность не имею права, он действует в рамках своей компетенции. При этом необходимо помнить, что требование о явке обязательно для всех. Если адвокаты директора парка не против, то готов выступить его личным поручителем для изменения меры пресечения судом, - написал Аксенов на своей странице в соцсетях.

Ранее стало известно, что по решению Белогорского районного суда Олега Зубкова заключили под стражу на два месяца в рамках рассмотрения уголовного дела о нанесении львами травм посетительнице сафари-парка.

В свою очередь Зубков утверждает, что извещения о судебном заседании не получал, и в этот день находился в Москве на совещании в Минэкономразвития РФ по ситуации с «Тайганом».

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ИСТОЧНИК KP.RU