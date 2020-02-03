В Крыму арестован владелец единственного в Европе парка львов «Тайган»

Владельца уникального сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова арестовали на два месяца. Такое постановление 3 февраля вынес Белогорский районный суд во время рассмотрения уголовного дела, которое касалось получения травмы посетительницей парка во время фотосессии со львом летом 2018 года.

- Вынесено постановление об изменении меры пресечения в отношении Зубкова с подписки о невыезде на арест, - сообщил адвокат Зубкова Армен Петросян. - Полагаю, что данное решение не законно, доводов подтверждающих то, что Олег Алексеевич скрывается, может скрыться или влиять на ход расследования нет.

Сегодня во время заседания были опрошены привлеченные по делу эксперты - дрессировщики братья Эдагард и Аскольд Запашные, Вячеслав Гончаров, Юрий Хохлов. Они подтвердили, что услуга фотографирования со львом не опасна, и все меры безопасности были приняты. Но из совещательной комнаты судья вышел с постановлением об аресте за неявку на судебное заседание 20 января.

В свою очередь Зубков утверждает, что извещения о судебном заседании не получал, и в этот день находился в Москве на совещании в Минэкономразвития РФ по ситуации с «Тайганом».

Сейчас Зубков находится под арестом в Белогорске. В ближайшее время его перевезут в Симферопольский СИЗО.

Напомним, последние несколько лет Олег Зубков в состоянии публичной войны с Госкомитетом по ветеринарии Крыма. Чиновники обвиняют предпринимателя в экономии на вакцинации и чипировании животных, что позволяет вести скрытую торговлю питомцами, которых, к тому же, кормят неизвестно откуда завезенным кормом.

К ветеринарам присоседились инспекторы Росприроднадзора, поскольку «Тайган» официально является зоологическим парком местного значения, и Роспотребнадзор по нарушению санитарных норм в кафе «Белый лев». Общее количество предписаний и протоколов в отношении зоопарков предпринимателя превысило тысячу, проведено несколько сотен судебных заседаний, претензии озвучены на многочисленных совещаниях и заседаниях.

После вмешательства Минэкономразвития РФ появилась «дорожная карта» выхода из ситуации вокруг «Тайгана». В Совмине создана рабочая группа для выполнения поручений по итогам совещания в Минэкономразвития РФ.

Ей предписано выполнить все действия по приведению работы «Тайгана» в соответствие с законом: оформить землю и строения, рекламные щиты и конструкцию из трехметровых букв с названием парка перед въездом, заняться землеотводом 50 гектаров территории вокруг «Тайгана» для его развития, и оформить уже парковку перед «Сказкой», которую Зубков выиграл по конкурсу благоустройства еще десять лет назад.

Со своей стороны владелец объектов обязан заключить договор на вывоз мусора, завести журнал водопотребления, оформить разрешения на 114 особей животных.

Контроль за исполнением пунктов протокола Минэко оставило за собой.

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