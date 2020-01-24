Аксенов встретился с Зубковым: Судьбу сафари-парка «Тайган» решат в понедельник

В министерстве экономического развития России обсудили проблемные вопросы работы в Крыму частных зоопарков - парка львов «Тайган» и первого на постсоветском пространстве негосударственного зверинца «Сказка». Решения зафиксированы итоговым протоколом заседания с указанием сроков исполнения, как администрацией парков, так и региональными службами и ведомствами.

- Позицию Крыма представлял вице-премьер - министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин, - рассказывает владелец зоопарков Олег Зубков. - Позиция была профессиональная, и это послужило тому, что все проблемы вошли в итоговый протокол минэкономразвития.

По словам Зубкова, инициатива провести совещание в Москве исходила от минэкономразвития РФ.

- Специалистам пришлось вникать в проблему, поднимая каждый журнал и каждую справку, делать анализ и разбор претензий, и в итоге из 14 пунктов практически ничего не осталось, - говорит Зубков. - Есть протокол совещания по «Тайгану», там прописана вся «дорожная карта» с моими обязательствами, как владельца парка, и действиями крымской власти. Но из тех требований, которые выдвигались изначально, осталась где-то десятая часть.

По итогам обсуждения в Москве сегодня прошла встреча у главы Крыма Сергея Аксенова, подробности которой Зубков раскрывать не стал. Но отметил, что совещание с профильными республиканскими ведомствами по вопросам дальнейшей работы «Тайгана» состоится в понедельник.

- Могу только сказать, что представители Россельхознадзора дали свою оценку действиям крымских ветеринаров, и все наши прививки были признаны, - заключает предприниматель.

Тайган временно закрыт по решению суда. Фото: блог Тайгана

В настоящее время парк львов «Тайган» закрыт по постановлению суда, поддержавшему позицию ветеринарной службы относительно вакцинации животных.

Еще один иск связан с поставкой кормов, не отраженных в базе перемещения сельхозпродукции «Меркурий».

Кроме того, в суде находится иск Росприродназдора о конфискации в доход государства 52 особи краснокнижных животных и сносе всех зданий и сооружений «Тайгана», который является особо охраняемой природной территорией, а, значит, обязан сохранять первозданный природный ландшафт.

У территориального подразделения Роспотребнадзора к «Тайгану» и «Сказке» тоже претензии. И одно из самых серьезных нарушений - некачественное мытье посуды.

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