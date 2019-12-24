Глава Крыма назвал Олега Зубкова «чисто проукраинским персонажем»

СЕГОДНЯ 18:10 2019-12-24T18:10:32+03:00

Сергей Аксенов считает, что владелец сафари-парка «Тайган» рекламирует свои парки с помощью скандала

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Глава Крыма Сергей Аксенов назвал владельца зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова «чисто проукраинским персонажем».

Такое заявление руководитель региона сделал, комментируя во время итоговой пресс-конференции громкий скандал, который разгорелся между чиновниками и бизнесменом.

Напомним, недавно суд временно закрыл сафари-парк из-за ряда найденных нарушений, Олег Зубков считает это давлением на бизнес и регулярно выступает с громкими обвинениями в адрес крымской власти.

- Считаю, что это чисто проукраинский персонаж, я почитал его блоги... там нет ничего российского вообще, - сказал Аксенов. - Ему нужен хайп, скандал. Скандал – лучшая реклама.

Глава Крыма отметил, что претензии власти абсолютно законны, и исправить недочеты не составляет труда: прочипировать животных, сделать прививки, правильно оформить землю.

- Он не хочет устранять проблемы, которые существуют вокруг его парков. Мне кажется, Украина ему ближе, как государство, но пусть исполняет законные требования, - сказал Аксенов.

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ИСТОЧНИК KP.RU