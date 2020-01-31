«Если я не сделаю, что обязан, пусть меня съедят собственные львы»: Зубков надеется на завершение конфликта с властями Крыма

В борьбе за легальное положение в Ялте в 1996-м владелец первого частного зоопарка на постсоветском пространстве «Сказка» Олег Зубков приходил в налоговую инспекцию с обезьянами. В 2007-м он был готов выпустить тигров на «вольные хлеба» под Ливадийский поселковый совет, чтобы добиться договора на аренду земли. В 2011-м грозился открыть ворота еще только строящегося парка львов «Тайган» и дать хищникам погулять по степям Белогорского района, если прокуратура не прекратит преследования за якобы самовольный захват купленных на аукционе развалин воинской части. И все это время «Сказка» и «Тайган» продолжают работать, получая приверженцев и славу далеко за пределами полуострова.

Последние несколько лет Олег Зубков в состоянии публичной войны с Госкомитетом по ветеринарии Крыма. Последний обвиняет предпринимателя в экономии на вакцинации и чипировании животных, что позволяет вести скрытую торговлю питомцами, которых, к тому же, кормят неизвестно откуда завезенным кормом.

К ветеринарам присоседились инспекторы Росприроднадзора, поскольку «Тайган» официально является зоологическим парком местного значения, и Роспотребнадзор по нарушению санитарных норм в кафе «Белый лев». Общее количество предписаний и протоколов в отношении зоопарков предпринимателя превысило тысячу, проведено несколько сотен судебных заседаний, претензии озвучены на многочисленных совещаниях и заседаниях.

Львы в крымской степи - экзотика, эксперимент и вызов. Фото: Блог olegzubkov

МОСКВА НА ПРОВОДЕ

Но после вмешательства Минэкономразвития РФ все резко изменилось - появилась «дорожная карта» выхода из ситуации вокруг «Тайгана», и, как указано в сообщении министерства, «если бы руководство парка изначально обратилось к главе Республики Крым, то большая часть вопросов была бы решена в рамках конструктивного диалога».

Теперь в Совмине создана рабочая группа для выполнения поручений по итогам совещания в Минэкономразвития РФ. Ей предписано выполнить все действия по приведению работы «Тайгана» в соответствие с законом: оформить землю и строения, рекламные щиты и конструкцию из трехметровых букв с названием парка перед въездом, заняться землеотводом 50 гектаров территории вокруг «Тайгана» для его развития, и оформить уже парковку перед «Сказкой», которую Зубков выиграл по конкурсу благоустройства еще десять лет назад.

Со своей стороны владелец объектов обязан заключить договор на вывоз мусора, завести журнал водопотребления, оформить разрешения на 114 особей животных.

- Мне нужно «добивать» суды, развозить по службам документы, и заниматься оформлением проектов для развития парка «Тайган», - рассказывает Зубков КП-Крым. - О выполнении взятых обязательств я информирую замминистра экономического развития Сергея Назарова, поскольку контроль за исполнением пунктов протокола Минэко оставило за собой. Если я не сделаю, что обязан, пусть меня съедят собственные львы.

КОГО ПРИВИТЬ ОТ БЕШЕНСТВА?

Озвученные на расширенном заседании в Госсовете Крыма претензии со стороны Госкомветеринарии, Росприроднадзора и налоговой службы в протоколе свое отражение не нашли. Представители Россельхознадзора - федерального органа по ветеринарному контролю - отвергли претензии крымских ветеринаров к вакцинации и чипированию животных. Они привиты, а чип им вживляется только при смене места жительства. Свой природоохранный статус парк львов, скорее всего, утратит, поскольку он является объектом показа, и сохранять естественную среду обитания для животных, игнорируя нужды посетителей, не логично. А иметь на заповедной территории кафе, уборные, скамейки и навесы законодательство не позволяет.

Жизнь "Тайгана" проходит под прицелом СМИ - всегда есть, что снять и о чем рассказать. Фото: Блог olegzubkov

- Я считаю, что во многом риторика главы Крыма была вызвана введением в заблуждение ветеринаром Ивановым (глава Госкомветеринарии Валерий Иванов, - Ред.), который устроил нам 400 судебных процессов и из-за которого парк закрыт два месяца, - подчеркивает Зубков. - По моей просьбе ветеринара Иванова обязали заключить договор на обслуживание парка «Тайган», который был расторгнут в одностороннем порядке ветеринарной службой Белогорского района. Договор уже возобновлен, и на платной основе мы продолжим сотрудничать с их специалистами.

ПРЕДЫСТОРИЯ КОНФЛИКТА

Зубков обсуждал планы на будущее с властями Крыма еще в 2014 году. Более того, он вступил в партию «Единая Россия» и ожидал увидеть свою фамилию в списках кандидатов на первых выборах в Госсовет Крыма. Многие помнят брендированный автобус «Тайгана», который стоял у центрального крыльца Совета министров с подписями и пожеланиями от активных участников «Крымской весны». Родившихся в это время в его объектах животных - двух амурских тигрят и самку зебры - он патриотично назвал Референдум, Весна и Россия. Не найдя себя в списках, Зубков перешел в партию «Родина».

В следующий раз Зубков получил публичную оплеуху после просьбы предоставить генераторы для энергообеспечения «Тайгана» и «Сказки» во время блэкаута в конце 2015 года. Тогда власти заявили, что как высокоприбыльное предприятие, зоопарк в состоянии приобрести дизельную установку, а не обременять государство своими просьбами. В ответ Зубков сообщил о гибели трех новорожденных белых тигрят в ялтинской «Сказке» якобы от переохлаждения.

К этому рукопожатию они шли 4 года. Фото: пресс-служба главы Крыма

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

После этого все общение руководства региона и крымского предпринимателя проходило в публичной плоскости, без выбора выражений и фигур речи. Проблемы в коммуникациях породили гигантскую информационную комету, на чьем хвосте уже не один год катаются зоозащитники и зообвинители. Многих не устроит «мировая» между Аксеновым и Зубковым, поскольку придется искать себе нового «извозчика».

- Конечно, будут провокации и возгласы недовольных, поскольку есть такие, кому выгодно вносить разброд и шатание, - указывает Зубков. - Но сейчас мы идем к открытию парка, на которое обещал приехать глава Крыма. Есть много позитивных новостей, и мы перестроимся. Лишь бы ни одна служба не кошмарила парк проверками, давая мне повод сетовать на невозможность развития в российском Крыму.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аксенов встретился с Зубковым: Единая позиция по уникальному парку львов «Тайган» выработана

Все проблемы зоопарка получили исполнителей и сроки устранения (подробнее)

Крымские депутаты собрали совещание по поводу сафари-парка «Тайган», а Зубков не пришел

Отсутствие предпринимателя возмутило бизнес-омбудсмена (подробнее)

Животных конфисковать, кафе снести: крымские власти рассказали, чего хотят от единственного в Европе сафари-парка

Чиновники уверяют, что бесконечные проверки, штрафы и предписания - не попытка «кошмарить бизнес», а законные действия власти (подробнее)